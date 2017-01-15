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قوات الأمن الإسبانية تعتقل ارهابيا من تنظيم “داعش” بعد عودته من سورية عبر تركيا

اعتقلت قوات الأمن الإسبانية إرهابيا ينتمي لتنظيم داعش في مدينة جيرون بإقليم كتالونيا بعد عودته من سورية عبر تركيا.

ودأب نظام رجب طيب أردوغان منذ بداية الازمة فى سورية على تقديم كل أشكال الدعم للتنظيمات الارهابية بمختلف مسمياتها وفي مقدمتها “داعش” و”جبهة النصرة” بغرض تحقيق اطماعه فى المنطقة كما جعل من تركيا مقرا وممرا لعبور عشرات الالاف من الارهابيين القادمين من مختلف دول العالم إلى الأراضي السورية واقام لهم مراكز التدريب والايواء على أراضيه.

ونقلت صحيفة لاراثون الاسبانية عن وزارة الداخلية الإسبانية قولها في بيان إن الإرهابي “عاد إلى إسبانيا عن طريق تركيا منذ نحو أربعة أيام” بعد أن شارك في الاعتداءات الارهابية التي يرتكبها تنظيم داعش في سورية.

يذكر أن عددا من دول الاتحاد الاوروبى التى وقعت فى شر أعمالها جراء دعمها وتصديرها الارهاب الى المنطقة وخصوصا الى سورية والعراق وارتداد الارهاب إليها تحاول حاليا لملمة سياساتها الداعمة للارهاب من خلال الدعوة الى تبنى استراتيجيات موحدة للتصدى للارهابيين الذين صدرتهم إلى المنطقة والعائدين إلى بلادهم الاصلية.

وأشار بيان وزارة الداخلية الإسبانية إلى أنه “بحسب تقارير أجهزة الاستخبارات في الحرس المدني الاسباني فان الارهابي المعتقل هو هولندي من أصل مغربي كان يشكل مصدر قلق وخوف كبيرين بالنسبة لأجهزة الأمن في الحرس المدني الإسباني ولقوى الشرطة الأوروبية الأخرى”.

وأوضح البيان أن عملية الاعتقال تمت بموجب مذكرة دولية من السلطات الهولندية.

وكالات

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