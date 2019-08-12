قوائم جديدة لتعيين ذوي الشهداء العسكريين في الجهات العامة

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوى الشهداء العسكريين “الزوجة والأبناء” في رئاسة مجلس الوزراء قوائم جديدة لتوظيف ذوي الشهداء المستوفين للشروط.



حيث وصل عدد العقود المصدرة 77 طلباً وتم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم فرز الطلبات إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة ليصبح إجمالي عدد صكوك التعيين منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع من عام 2017 حتى الآن 3635 صك تعيين.



وسيتم نشر القوائم الأسمية اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم مع الإشارة إلى مراجعة الجهات الرسمية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.