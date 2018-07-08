قنبلة “الرعد” تفوق كفاءة ما شهدت سوريا استخدامه

أعلنت صحيفة روسية عن مواصلة العمل على تطوير الأسلحة ذات الدقة العالية وصنع النماذج الجديدة منها.



وكشف الخبير العسكري أنتون لافروف لصحيفة “ازفستيا” أن صناعة الدفاع الروسية صنعت قنبلة جوية جديدة تنتمي إلى أسلحة الدقة العالية.

وقد أميط اللثام عن بعض الأسلحة الروسية ذات الدقة العالية حين استخدم الطيران الروسي الموكل إليه مهمة مساعدة القوات المسلحة السورية على محاربة الإرهاب، قنابل موجهة من فئتي “كاب-500″ و”كاب-1500” وصواريخ “إكس-25″ و”إكس-29”.

وقال الخبير إن القنبلة الجوية الجديدة، وهي من فئة “غروم” (هذه الكلمة الروسية تعني الرعد) تتقدم على ما تم استخدامه في سوريا في المدى، ويمكن استخدامها ضد “العدو المدجج بالأسلحة” وخاصة الأسلحة المضادة للطائرات.

وتقدر القنبلة التي اصطلح على تسميتها بـ9-أ-7759″ على إصابة الهدف على مسافة تتراوح بين 65 كيلومترا و120 كيلومترا. وتصل القنبلة إلى هذه المسافة بمساعدة الجناح الذي يكون مطوياً داخل القنبلة قبل أن تلقيها الطائرة.

وتتيح القنابل من هذا النوع ضرب الأهداف التي تحميها وسائط الدفاع الجوي لأن الطائرة تلقيها من علو يصعب الوصول إليه، 10 — 12 كيلومترا.

ويُتوقع أن تنتهي روسيا من اختبار القنبلة الجديدة في سبتمبر/أيلول 2018. ثم تقرر وزارة الدفاع إدخالها إلى الخدمة في الجيش الروسي.