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قناع القهوة لعلاج الهالات الداكنة

الهالات الداكنة والخطوط الدقيقة شائعة جدًا وتظهر عادة عند التقدم في العمر. ويمكن أن تظهر هذه المشكلات حتى قبل بلوغك سن 25 بسبب التوتر ، واستخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ، ونقص العناية بالبشرة / والعيون ، والنظام الغذائي غير الملائم ، إلخ. هناك الكثير من كريمات العين التجارية المتوفرة في السوق، ولكن هذه الوصفة طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وتقليل الخطوط الدقيقة والهالات الداكنة.

الفوائد:

*القهوة : تزيد من الدورة الدموية وتساعد على تقليل الخطوط الدقيقة وتضيء بشرتك. تساعد على تخفيف الخطوط الدقيقة والهالات تدريجياً.


*جل الصبار- يحافظ الصبار على ترطيب البشرة ويمنع الخطوط الدقيقة.


الأشياء التي تحتاجين اليها:


1 ملعقة كبيرة من جل الصبار النقي


نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة العضوية أو ملعقة صغيرة من زيت القهوة


بضع قطرات من الزيت العطري من اختيارك.


**الطريقة:


في وعاء ، يُضاف جل الصبار وزيت القهوة. ويمزج جيداً. أضف المنتج في جرة محكمة الغلق. أضف بضع قطرات من الزيت العطري لتحقيق فوائد إضافية.

للاستخدام ، خذ بعض المنتجات على إصبعك واضغط عليه أسفل عينيك وقم بتدليكه على وجهك قبل النوم. عند استخدامه بانتظام ، يمكن أن يساهم الجل في تحقيق بشرة متينة وناعمة وخالية من المشاكل.