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قناة رقمية للتسجيل في برنامج دعم وتمكين المسرحين

أطلق الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية اليوم قناة رقمية خاصة بتسجيل المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية الراغبين بالاستفادة من المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين التي بدأ التسجيل بها في فروع ومراكز الصندوق بالمحافظات في التاسع من الشهر الجاري ويستمر حتى السادس عشر من تموز القادم.

وأوضح مدير عام الصندوق المهندس لؤي العرنجي أن الهدف من إطلاق القناة تسهيل عملية التسجيل بالبرنامج بشكل إلكتروني على مدار الساعة وتعبئة البيانات اللازمة على مسؤولية المسرح وتخفيف الضغط والازدحام في مراكز وفروع الصندوق مبيناً أن المسرحين الذين سجلوا بشكل مباشر عبر فروع ومراكز الصندوق في الأيام الماضية أدخلت بياناتهم بشكل يدوي بينما يمكن لباقي المسرحين التسجيل عبر القناة الرقمية، لافتاً إلى ضرورة إدخال البيانات بشكل دقيق مشيراً إلى أن عملية التسجيل بشكل مباشر في مراكز وفروع الصندوق بالمحافظات ستبقى متاحة أيضاً.

وأضاف العرنجي أن من يستفيد من البرنامج هم المسرحون ممن أمضوا خمس سنوات فأكثر في خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والمسرحون نتيجة الإصابة خلال العمليات الحربية بغض النظر عن مدة الخدمة ولا يتقاضون أي راتب كلي أو جزئي والمسرحون الذين فاتتهم فرصة التسجيل بالمرحلة الأولى من البرنامج، ويتضمن البرنامج تسليم مكافآت شهرية قيمتها 35 ألف ليرة سورية لمدة عام يتم إيقافها في حال حصل المستفيد من البرنامج على فرصة عمل في القطاع العام وفق العرنجي.