قناة تلفزيونية جديدة اسمها سوريانا نتمنى أن لايكون مصيرها كتلاقي !!
إذاعة سوريانا من قناة شرائح لقناة تلفزيونية متكاملة بداية رمضان ..حيث قال مصدر إعلامي مطلع عن نية الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إطلاق ( إذاعة سوريانا ) من بثها الحالي من قناة شرائح لقناة تلفزيونية متكاملة في الأول من رمضان القادم .
ولفت المصدر إلى أن التحضيرات لهذه الانطلاقة انطلقت مؤخراً وبدأت الاستعدادات التقنية للانطلاقة مع فواصل تلفزيونية ولوغو جديد .
وأشار المصدر إلى أن سوريانا ستشكل انطلاقة جديدة للإعلام السوري .
تجدر الإشارة إلى أن الحلة الجديدة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون انطلقت بعد عيد الأضحى الماضي .