قمة روسية – تركية – إيرانية حول سوريا في أغسطس القادم

أعلنت الرئاسة التركية أن قمة قمة ثلاثية جديدة حول سوريا لروسيا وتركيا وإيران من المقرر أن تعقد في تركيا في منتصف الشهر القادم.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين للصحفيين، اليوم الخميس، إنه “من الخطط أن تعقد في تركيا في منتصف أغسطس قمة ثلاثية في إطار عملية أستانا بمشاركة روسيا وإيران”.

وأضاف: “سنبحث سوريا وعملية الانتقال السياسي وعودة اللاجئين”.



من جهته، أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التحضيرات جارية لهذه القمة. وسيتم تحديد الموعد الدقيق في وقت لاحق.



وكشف قالين أيضا عن خطط لعقد قمة رباعية لتركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا حول سوريا. وقال: “في إطار قمة العشرين اتفقنا على عقد قمة ثانية بمشاركة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا. وقد عقد أول لقاء من هذا القبيل في أكتوبر الماضي في اسطنبول. واللقاء الثاني من المخطط أن يعقد في اسطنبول أيضا، وقد يحدث ذلك في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، قبل دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة”.



وأوضح أن هذه القمة ستناقش المسائل الأمنية، وقبل كل شيء الوضع في سوريا، مشيرا إلى أن “أي دولة ليست قادرة على حل جميع المشاكل لوحدها، ولذلك يجب أن توحد كل البلدان المعنية جهودها”.



وتطرق قالين كذلك إلى موضوع صفقة توريد أنظمة “إس 400” الروسية للدفاع الجوي. وأكد أن تسليم الأنظمة لتركيا سيبدأ في أقرب وقت، مشيرا إلى تركيا “ستستخدمها بنشاط”.



وأضاف أن وزارة الدفاع التركية وقيادة الجيش تدرسان الخيارات المتعلقة بنشر الأنظمة.



المصدر: وكالات