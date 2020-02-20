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قمة روسية ـ إيرانية ـ تركية في طهران لمناقشة التطورات السورية بداية آذار

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى شؤون الشرق الأوسط ومساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن قمة ثلاثية روسية ـ إيرانية ـ تركية مرتقبة لمناقشة المستجدات في سورية.

ووفقاً لوكالة “تسنيم” الإيرانية، فإن بوغدانوف أوضح أن القمة الثلاثية سيتم عقدها مطلع شهر آذار المقبل، من أجل بحث التطورات السورية خاصة مع بدء الجيش السوري العملية العسكرية في إدلب.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن القمة من المحتمل أن تُعقد في العاصمة الإيرانية طهران بناءً على طلب الجانب الإيراني، وبحضور الرؤساء الثلاثة “الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان”.

القمة المذكورة تأتي بالتزامن مع بدء الجيش السوري لعملية عسكرية في محافظة إدلب، استطاع من خلالها استعادة السيطرة على مساحات واسعة واستراتيجية في ريف المحافظة، بما فيها الطريق الدولي M5.

يذكر أيضاً أن الرئيس الأسد ظهر بكلمة متلفزة قبل أيام، شكر من خلالها الجيش السوري على تضحياته، مؤكداً أن العمليات العسكرية مستمرة حتى استعادة السيطرة على كامل التراب السوري.