قلق روسي من تحرك “الجيش الحر” بحرية في مناطق سيطرة “داعش”

أعرب نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، عن قلق بلاده من أن “الجيش الحر”، يشعر بالحرية في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش”.

وقال ريابكوف للصحفيين: “نحن قلقون بالفعل من أن ما يسمى بـ “الجيش الحر” بدعم طائش من القوات الأمريكية، يشعر بالحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” المحظور لدينا.”