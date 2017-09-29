قلق روسي من تحرك “الجيش الحر” بحرية في مناطق سيطرة “داعش”
أعرب نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، عن قلق بلاده من أن “الجيش الحر”، يشعر بالحرية في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش”.
وقال ريابكوف للصحفيين: “نحن قلقون بالفعل من أن ما يسمى بـ “الجيش الحر” بدعم طائش من القوات الأمريكية، يشعر بالحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” المحظور لدينا.”
يشار إلى أن الغموض يلف الموقف الأمريكي تجاه “المعارضة” المسلحة والعناصر الإرهابية وشدد ريابكوف، على أنه آن الأوان لكي تحدد واشنطن من تعتبرهم “معارضة” ومن تعتبرهم إرهابيين.
وتشهد سوريا حربا دامية منذ آذار/ مارس عام 2011. ووفقاً للإحصاءات الخاصة بالأمم المتحدة فإن عدد الضحايا تجاوز الـ 300 ألف نسمة، وتقوم القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة.
المصدر: سبوتنيك
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