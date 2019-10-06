قلق أمريكي من العمليات التركية شمال سورية

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها من احتمال شن تركيا عملية عسكرية غير منسقة مع الولايات المتحدة شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن حدوث ذلك قد يقوض المصالح الأمنية المشتركة للطرفين.





وقال البنتاغون، في بيان أصدره أمس السبت على لسان المتحدث باسمه، شون روبرتسون: "ركزنا اهتمامنا على ضمان عمل آلية الأمن، وهذا يمثل الطريق الأفضل للتقدم بالنسبة لنا جميعنا".





وأضافت الوزارة: "ستثير أي عمليات عسكرية غير منسقة من قبل تركيا قلقا بالغا، لأنها قد تقوض مصالحنا المشتركة في مجال ضمان الأمن شمال شرق سوريا وهزيمة تنظيم داعش".