قل وداعاً لقشرة الرأس!

أكثر ما يفسد أناقة المظهر للرجل تحديدا، هو تراكم قشرة الرأس على أكتاف قميصه. وتعود أسباب تساقطها، نسبةً لفروة الرأس التي تتجدد كل شهر تقريباً، فتبقى رقاقات صغيرة من الجلد الميت. هذا ما أكّده أحد أطبّاء الأمراض الجلدية في أميركا.

ولحلّ هذه المشكلة، عليكم القيام بالخطوات التالية: