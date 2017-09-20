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قل وداعاً لقشرة الرأس!

أكثر ما يفسد أناقة المظهر للرجل تحديدا، هو تراكم قشرة الرأس على أكتاف قميصه. وتعود أسباب تساقطها، نسبةً لفروةقل وداعاً لقشرة الرأس! الرأس التي تتجدد كل شهر تقريباً، فتبقى رقاقات صغيرة من الجلد الميت. هذا ما أكّده أحد أطبّاء الأمراض الجلدية في أميركا.

ولحلّ هذه المشكلة، عليكم القيام بالخطوات التالية:

- تقطير زيت الزيتون أو زيت الخروع على فروة الرأس، مرة أو مرتين في الأسبوع، ثم تغطية الشعر بمنشفة طوال الليل.

- الابتعاد قدر المستطاع عن الغسل المتكرر للشعر

- استعمال شامبو لطيف مع الشعر الجاف

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