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قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج

 

أعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج زادت 29.3 في المئة على أساس سنوي إلى 2.6 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

وأضاف البنك في بيان أن تحويلات المصريين في الخارج زادت بنسبة 19.2 في المئة إلى 29.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وكانت تحويلات المصريين بالخارج بلغت في نوفمبر الماضي 2.2 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، لتفقد العملة نحو نصف قيمتها، مما أتاح التوصل إلى اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يقدر عدد المصريين المقيمين في الخارج بـ9 ملايين ونصف المليون.

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