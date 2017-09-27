قطر تستغيث : حصارُنا انتهاكٌ صارخ للقانون الدوليّ، ومستعدون للحوار

أكد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، على استعداد دولة قطر للحوار البناء والمباشر بشأن المزاعم التي تثار ضدها وحل الخلافات في وجهات النظر.

وقال المريخي في بيان له، إن “دولة قطر تؤكد رفضها القاطع للإجراءات الأحادية القسرية لكونها غير قانونية، وتتعارض مع مبادئ ومقاصد الميثاق”، مشيراً إلى أنه ستتم مواصلة دعم كافة الجهود التي تساهم في تحقيق الأهداف التي أُنشِئَت من أجلها الأمم المتحدة، وتوظيف قدرات دولة قطر للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون السلم والأمن الدوليين.