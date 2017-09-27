سلاح الجو الروسي يقضي على 37 من إرهابيي النصرة بينهم 5 متزعمين بريف إدلب
عبد اللهيان: تسوية الأزمة في سورية تستلزم إرادة دولية جادة
المعلم يكشف خبايا عن مقتل اللواء الروسي أسابوف
شهيد وأضرار مادية في محطة محردة باعتداءات إرهابية في حماة وريفي دمشق والسويداء
القوات الروسية تقيم جسراً عسكرياً وإنسانياً فوق نهر الفرات قرب دير الزور
قاذفات “تو 95″ تستهدف بصواريخ مجنحة أهم المواقع لـ”داعش” و”النصرة” في دير الزور وإدلب
440 ألف لاجئ عاد إلى سوريا طوعياً
تسوية أوضاع 65 شخصاً في ريف حماة الجنوبي
مئات المسلحين ينضمون إلى الجيش العربي السوري في محافظة إدلب
إرهابيو “جيش الإسلام” يخرقون وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية
موسكو توسّع حملتها الجوية في إدلب، الجيش يسخّن جبهة ريف دير الزور الجنوبي
راجمات “الإعصار” تدعم الجيش العربي السوري في حماة
الجيش يحبط هجوماً لـ”داعش” في حويجة صكر،ويستعيد مناطق جديدة بريف حمص
موسكو: نمتلك معلومات عن تفجير الإرهابيين قذيفة تحوي غاز السارين في حادثة خان شيخون
التحالف الأمريكي يواصل عدوانه ويقتل 9 مدنيين في ريف الحسكة

قطر تستغيث : حصارُنا انتهاكٌ صارخ للقانون الدوليّ، ومستعدون للحوار

أكد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، على استعداد دولة قطر للحوار البناء والمباشر بشأن المزاعم التي تثار ضدها وحل الخلافات في وجهات النظر.قطر : حصارُنا انتهاكٌ صارخ للقانون الدوليّ، ومستعدون للحوار

وقال المريخي في بيان له، إن “دولة قطر تؤكد رفضها القاطع للإجراءات الأحادية القسرية لكونها غير قانونية، وتتعارض مع مبادئ ومقاصد الميثاق”، مشيراً إلى أنه ستتم مواصلة دعم كافة الجهود التي تساهم في تحقيق الأهداف التي أُنشِئَت من أجلها الأمم المتحدة، وتوظيف قدرات دولة قطر للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون السلم والأمن الدوليين.

ولفت الوزير القطري الانتباه إلى الحصار البريّ والبحريّ والجويّ الذي تتعرض له بلاده، مشدداً على أنه يفتقد لأي أساس قانوني، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدوليّ وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه على الرغم من أنّ دولة قطر قادرة على مواجهة تلك الإجراءات القسرية الأحادية، فإن المساهمات الإيجابية الملموسة للدوحة على المستوى الدولي في مختلف المجالات، تدفعها إلى مواصلة الشراكة مع المجتمع الدولي حيال احترام الصكوك الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة أي انتهاك للقانون الدولي.

وتأتي تصريحات المريخي خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز حول “نشر وتنفيذ تدابير قسرية انفرادية في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان للشعوب الخاضعة لها”، الذي عُقد على هامش أعمال الدورة الــ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.