قطة تمنع صاحبتها من دخول نيوزلندا

منعت السلطات النيوزلندية امرأة كندية من دخول البلاد بعد أن حاولت تهريب قطتها في حقيبة اليد التي تحملها.

وقالت وزارة الصناعات الأولية إن الراكبة الكندية لم تذكر أن لديها قطة مخبأة في الحقيبة. وذكر الناطق باسم الوزارة كريج هيوز أن المرأة اعترفت فقط بوجود القطة عندما أصر موظفو المطار على إجراء مسح بأشعة إكس على حقيبتها.

يذكر أن نيوزلندا لديها قواعد صارمة تتعلق بالسلامة الصحية حيث تمنع بمقتضاها قدوم القطط والكلاب من الخارج في مسعى لمنع الآفات والأمراض من دخول البلاد.

وكالات