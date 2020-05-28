قطاع الدواجن في خطر .. و قد يضطر المربين إلى توقيف منشآتهم

أكد الخبير في الإنتاج الحيواني والنباتي عبد الرحمن قرنفلة أن التقدم في جانب المنتجات النباتية، يمكن أن يملأ المعدة الفارغة ، لكنه قد لا يساعد في تحقيق النمو المتوازن لجسم الإنسان، حيث تشمل المكونات الرئيسية للنظام الغذائي المتوازن أيضًا البروتينات والدهون والمعادن والفيتامينات من مصادر حيوانية ، وهي ضرورية للنمو، مبينا انه يمكن زيادة المعروض من هذه العناصر بسهولة من خلال زيادة إنتاج منتجات الدجاج.



وقال قرنفلة : إن مربي الدواجن المحليين يشعرون بمسؤوليتهم الكبيرة تجاه توفير لحوم الدجاج وبيض المائدة للمواطنين وبأسعار مقبولة تكون في متناول الطبقة الأشد فقراً ، لأن هذا التوجه يساهم في زيادة فرص تصريف إنتاجهم غير القابل للتخزين الطويل.



وأوضح قرنفلة أن من شأن زيادة الاستثمار لإنعاش قطاع الدواجن أن يتيح بشكل كبير الموارد المطلوبة لتعزيز القدرة على تأمين الغذاء الصحي للأسر الريفية ، كما يمكن أن يكون له أثر كبير على وقف تدفق المهاجرين من الريف إلى المدن ، بحثاً عن فرص العمل، إضافة إلى توليد فرص العمل في صناعات وأنشطة متعددة في الريف. وكذلك تأمين الإمكانات المادية اللازمة لبدء إقلاع إعادة أعمار باقي قطاعات الاقتصاد السوري وذلك بفعل سرعة دوران الأموال الموظفة فيه.



وبين قرنفلة إن المربين بحاجة إلى المزيد من الدعم لإنتاج ما يكفي من الغذاء للمواطنين و لإعادة دفع الحياة والنشاط في مفاصل قطاعهم. وأكـد قرنفلة إن 80 % من المربين يوضحون أن غياب التمويل والمساعدات المالية الحكومية تشكل أهم عوائق استمرار عمل القطاع ، إضافة إلى نقص الدعم المخصص للمعالجة والتسويق، حيث إن تقلب أسعار منتجات الدواجن أحد المعوقات الرئيسية لجذب الاستثمار في هذا القطاع . ويجب تأسيس تعاونيات تسويق منتجات الدواجن في جميع المحافظات المنتجة .



وقال قرنفلة إن 90% من المربين أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ولاسيما الأعلاف والعلاجات واللقاحات البيطرية ، يحد من قدرتهم على توفير منتجات رخيصة الثمن تنسجم وقدرة المستهلكين الشرائية.





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