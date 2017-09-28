قضية أصحاب العقارات المستملكة في مدخل طرطوس لم تحل إلى الآن

لم تصل قضية أصحاب العقارات التي استملكت عند عقدة الشيخ سعد منذ عدة سنوات إلى نهايتها المنتظرة من هؤلاء، خاصة بعد أن طرحوا قضيتهم أمام رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفال منتصف نيسان الماضي بوضع حجر الأساس لإقامة مشروع السكن الشبابي في مرحلته الثالثة على تلك العقارات.. فالمعلومات تفيد أن مجلس المدينة وضع الموضوع والحلول المقترحة أمام الحكومة وينتظر ردها منذ أكثر من أربعة أشهر.

وفي التفاصيل نشير إلى أن المدينة استملكت استناداً للقانون /26/ نحو /27/ هكتاراً بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء /2489/ تاريخ 19/5/2010 لمصلحة السكن الشعبي والتعاوني والادخار، ولأن الأسعار المحددة للمتر المربع لا تتجاوز ستين ليرة فقد اعترض أصحاب العقارات وتقدموا بعدة طلبات بشكل مباشر ومن خلال عضو مجلس الشعب أيمن بلال وعبر الإعلام.

كما التقوا رئيس الحكومة وتقدموا بعدة مطالب للتخفيف من الأضرار التي لحقت بهم وخاصة أنه سيتم تخصيصهم بنحو /14.7%/ من عقارات مفرزة من المدينة مقابل عشرين ألف ليرة للمتر المربع الواحد لقاء خدمات ومرافق عامة وهذا ما أشعرهم بظلم كبير وإجحاف ما بعده إجحاف.