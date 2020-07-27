قصف مدفعي على ميليشيات أنقرة.. ورتل تركي يصل ريف حماة الشمالي

قضى 4 عناصر من الميليشيات المسلحة التابعة للقوات التركية، جراء قصف مدفعي نفذه الجيش السوري على بلدات وقرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.



القصف استهدف بلدات كنصفرة، وكفرعويد، وسفوهن، والبارة في جبل الزاوية وفطيرة، ما تسبب بمقتل أربعة عناصر من الميليشيات المسلحة، حيث تشهد المنطقة تصعيداً واضحاً وقصفاً متبادلا خلال اليومين الفائتين.



في المقابل، وصل رتل عسكري تركي السبت، إلى ريف حماة الشمالي في مناطق، بعد أن دخل من معبر كفرلوسين العسكري مروراً بريف إدلب.



الرتل ضم 35 آلية عسكرية من دبابات وعربات عسكرية ثقيلة ومدرعات، حيث وصل إلى نقطتي مورك و شير مغار بريف حماة، وهي المرة الأولى منذ الاتفاق التركي الروسي في الخامس من آذار، في وقت تتجه التعزيزات التركية إلى جبل الزاوية، وباتت تركيا تمتلك نحو 65 نقطة عسكرية في الشمال السوري.