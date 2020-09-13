قصف متبادل بين ميليشيا "قسد" والقوات التركية بريف حلب

شنت القوات التركية قصفاً مدفعياً على مواقع ونقاط ميليشيا "قسد" بريف حلب الشمالي، عقب استهداف الأخيرة قاعدة عسكرية تركية، في قرية الغزاوية بريف حلب الغربي.وأصيب عدداً من الجنود الأتراك خلال لقصف الذي نفذته ميليشيا "قسد" على القاعدة العسكرية التركية بريف حلب الغربي.



ووفقاً للمرصد السوري، فإن «القذائف التي استهدفت القوات التركية انطلقت من مناطق ريف حلب الشمالي بالتزامن مع ذلك، كانت تحلق طائرة استطلاع مجهولة في أجواء المنطقة».



في المقابل، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تحضيرات تقوم بها ميليشيا "جبهة النصرة" لتنفيذ استفزازات باستخدام أسلحة كيميائية بريف إدلب الجنوبي.



وقال رئيس مركز التنسيق الروسي الجنرال ألكسندر غرينكيفيتش في بيان أن «مركز التنسيق الروسي تلقى معلومات عن قيام "جبهة النصرة" بالإعداد لاستفزاز باستخدام مواد سامة في جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب».



وأوضح غرينكيفيتش أنه وفقاً للمعلومات فإن ميليشيا "النصرة" تنوي تصوير الاستفزازات في منطقة جبل الزاوية بمشاركة مراسلين أجانب لنشرها لاحقاً على الانترنت ووسائل الإعلام لاتهام الجيش السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.