قصف صاروخي على نقطة تركية في شمال حلب

أفادت مصادر ميدانية عن تعرّض نقطة عسكرية للجيش التركي في ريف حلب الشمالي، لقصف صاروخي مجهول المصدر، مع أنباء عن سقوط قتيل وجرحى من عناصر القاعدة.



وقالت المصادر إن القذائف الصاروخية سقطت في قاعدة "الغزاوية" بالقرب من طريق دارة عزة – عفرين شمال غرب حلب، فيما ردّت القوات التركية بقصف مدفعي على المناطق المحيطة بالقاعدة.



وفي سياق ذلك، نقل نشطاء عن مصادر أهلية في المنطقة ﺇﻥ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﺘﺮ تابعة للجيش التركي ﺣﻄّﺖ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻠﻤه ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺟﻨﺪﻳﺮﺱ بريف عفرين، لنقل مصابين من القاعدة التركية في الغزاوية، مع تأكيدهم أن الاستهداف أدى لسقوط جرحى وقتيل على الأقل من الجيش التركي.



وأضافت المصادر أن الجيش التركي قصف بالمدفعية الثقيلة قرى عقيبة وصوغانة وبرج قاص في ريف حلب الشمالي، ردّاً على القصف الصاروخي، كما طال القصف عدّة مواقع في ريف حلب الغربي.



من جانبه قال المرصد السوري المعارض إن القذائف التي استهدفت القوات التركية انطلقت من مناطق ريف حلب الشمالي بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مجهولة في أجواء المنطقة.