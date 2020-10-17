قصف تركي على عين عيسى شمال الرقة.. تعزيزات جديدة لتركيا في إدلب

شنت القوات التركية والميليشيات التابعة لها قصفاً صاروخياً ومدفعياً، على قُرى الخالدية وهوشان وأبو صرة التابعة لريف عين عيسى على طريق الدولي “M4” في ريف الرقة الشمالي.



وأكدت وسائل إعلام تابعة للمعارضة، سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها القوات التركية على محيط مخيم "عين عيسى" في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.



وفي السياق، توجه صباح اليوم رتل عسكري تركي إلى قرية قوقفين في جبل الزاوية جنوب إدلب لإنشاء نقطة عسكرية جديدة هناك.



وإلى اليوم، دخلت نحو 550 آلية عسكرية شملت دبابات من طراز "ليوبارد 2″ و"ألتاي" وعربات مصفحة وناقلات مشاة وعربات هجومية من نوع "كيربي" برفقة نحو ألف عنصر من القوات الخاصة وقوات التدخل السريع "كوماندوز"، وفقاً "للمرصد السوري".