قصر للبيع في نيويورك بمبلغ بسيط .. ولكن بشرط!!

حالة من الدهشة أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عُرض قصر مكون من 10 غرف نوم في ولاية نيويورك الأميركية، للبيع مقابل 50 ألف دولار فقط، ولكن على المشتري أن يرضخ لشرط واحد.



ولا بد للراغبين في شراء القصر الفيكتوري الذي تبلغ مساحته 6 آلاف قدم مربع، أن يقدموا خطة الترميم التي سيتبعونها للعقار التاريخي.



حيث بني القصر في عام 1861 في أوبرن نيويورك، على أرض مساحتها فدان واحد، ويحتوي على 10 غرف نوم، و5 مراحيض، و4 مدافئ، إضافة إلى مبنى ملحق بالقصر، مكون من طابقين.



واشترت مدينة أوبورن العقار، وتعاونت إدارة التخطيط بالمدينة مع وكيل العقارات مايكل ديروسا للتوصل إلى طريقة فريدة للبيع.



وقال ديروسا إن شراء العقار هو ليس بمثابة مزاد، وإنما مسابقة، مضيفا: "على المشترين المحتملين ذكر خططهم المستقبلية بشأن العقار، والجدول الزمني والتكلفة لعملية الترميم".



وأغلق باب تقديم الطلبات في الثامن عشر من كانون الاول، وسيختار مجلس المدينة العرض الفائز في الثامن من كانون الثاني، اعتمادا على الخطة الأفضل وليس السعر الأفضل