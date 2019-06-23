قصة الغرفة السرية المدفونة بحرستا والملئية بالدولارات

من دون معرفة الدوافع والأسباب حضر إلى فرع الامن الجنائي بريف دمشق المدعو ” ن ، س ” وتقدم بمعلومات تفيد عن وجود مبالغ مالية بالقطع الأجنبي مدفونة بغرفة سرية داخل مدينة حرستا عائدة لإحدى المجموعات الإرهابية قامت بتركها بعد طردهم من قبل الجيش العربي السوري وأكد أن مصدر المعلومات هو قريبه المدعو ” ع، ع ” وهو في الوقت الحالي داخل سجن حلب المركزي وأن الأخير حصل على معلوماته من شخص يدعى “ق “تعرف عليه خارج السجن من سكان منطقة حرستا .





وبالمتابعة من قبل الفرع تم إلقاء القبض على المدعو “ق ” وتبين أنه مطلوب بجرم احتيال وتزوير وبالتحقيق معه اعترف أنه بنهاية عام 2017 وخلال وجوده ضمن محل صديقه ” ع ، ك ” الخاص ببيع الغذائيات حضر شخص كان متسخ الثياب وتحدث أنه يعمل بتحصين غرفة “بيت مال المسلمين” العائدة للإرهابي ” ص ” الملقب بـ الزحطة قائد تنظيم “فجر الأمة” الارهابي بحرستا لكنه لم يفصح عن مكانها.



وأنكر انضمامه للمجموعات الإرهابية وإنما كان على معرفة بهم.. كما اعترف أنه قام بتزوير عقد بيع شقة وبيعها مع متوارين يملكون مكتب عقاري



و تم إلقاء القبض على المدعو ” ع ، ك ” وبالتحقيق معه اعترف بانتسابه لتنظيم “فجر الامة ” وأكد صحة المعلومات السابقة وأن أحد أقارب الإرهابي “ص ” اخبرهم بأمر المبالغ المالية المدفونة لكنه لم يخبرهم عن مكان المخبأ وأن شقيق الإرهابي ” ص ” المدعو ” ع ، د ” من الممكن أن يعلم بمكان المبالغ المالية .





واعترف باشتراكه بحفر نفق في منطقة حرستا باتجاه مساكن الشرطة مع الإرهابيين وتفجيره بعد ذلك .



وبالمتابعة تم القبض على المدعو ” ع ، د” واعترف انه شقيق الإرهابي ” ص ” الذي قتل وأنه ضمن التنظيم معه وأن مهمته كانت استقبال الشكاوى وارسالها للتنظيم لمعالجتها وانكر معرفته بمكان الغرفة السرية التي تحوي المبالغ المالية لبيقى مكانها غير معروف .



صاحبة الجلالة