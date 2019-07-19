قسم شرطة جوبر يلقي القبض على عصابة سرقة ونشل في سوق الهال

ادعى عدد من المواطنين إلى قسم شرطة جوبر بإقدام أشخاص مجهولين على خلع سياراتهم وسرقة محتوياتها وسرقة سيارات الخضار والفواكه في محلتي سوق الهال وكراج صيدنايا .



وتمكن قسم شرطة جوبر من إلقاء القبض على الفاعلين وبالجرم المشهود، حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص منهم في سوق الهال، وهم المدعوون: (س. م) و (ع. و) و(ي. م)، كما تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أيضاً بالجرم المشهود في محلة الزبلطاني (كراج صيدنايا) أثناء محاولتهم سرقة سيارة، تبين أنهم يدعون (س .ي) و(و. ح) و(م . م) وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بارتكابهم عدة سرقات للسيارات بطريقة الخلع والكسر، وسرقة بعض المحلات مستغلين زحمة سوق الهال، كما اعترفوا بنشل عدد من الجوالات من السيارات ومن أشخاص متواجدين في كراج صيدنايا، وقيامهم بتصريف المسروقات عن طريق شخص متواري.



تم استرداد بعض المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً، ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتواري المذكور ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص .



وزارة الداخلية