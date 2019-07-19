نسخة جديدة من البشر!
مجلس النواب الأمريكي يرفض مبيعات أسلحة للنظام السعودي
لافروف: لا يمكن السكوت إلى ما لا نهاية عن الإرهابيين في إدلب
تدمير مقرات ومعسكرات ومستودعات للإرهابيين في الشمال
مجلس النواب الأمريكي يدين "التصريحات العنصرية" لترامب
الناتو يكشف بالخطأ الأماكن السرية لمرابطة الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
بين حيفا والخليج… التطبيع على السكة الخاطئة
المعلم يتسلّم أوراق اعتماد سفير إندونيسيا
أردوغان يتحدث عن تحضيرات مرتقبة لنظامه في تل أبيض وتل رفعت!
رداً على اعتداءاتها على محردة.. الجيش يصلي «النصرة» ناراً حامية
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية
الميليشيات الكردية تحشد في شرق الفرات تخوفاً من عدوان تركي
الشرطة السورية تفتتح نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق
عملية «تخريبية» جديدة تستهدف البنية التحتية النفطية لحمص
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح بطاقة تكريم للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

قسم شرطة جوبر يلقي القبض على عصابة سرقة ونشل في سوق الهال

ادعى عدد من المواطنين إلى قسم شرطة جوبر بإقدام أشخاص مجهولين على خلع سياراتهم وسرقة محتوياتها وسرقة سيارات الخضار والفواكه في محلتي سوق الهال وكراج صيدنايا .

وتمكن قسم شرطة جوبر من إلقاء القبض على الفاعلين وبالجرم المشهود، حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص منهم في سوق الهال، وهم المدعوون: (س. م) و (ع. و) و(ي. م)، كما تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أيضاً بالجرم المشهود في محلة الزبلطاني (كراج صيدنايا) أثناء محاولتهم سرقة سيارة، تبين أنهم يدعون (س .ي) و(و. ح) و(م . م) وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بارتكابهم عدة سرقات للسيارات بطريقة الخلع والكسر، وسرقة بعض المحلات مستغلين زحمة سوق الهال، كما اعترفوا بنشل عدد من الجوالات من السيارات ومن أشخاص متواجدين في كراج صيدنايا، وقيامهم بتصريف المسروقات عن طريق شخص متواري.

تم استرداد بعض المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً، ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتواري المذكور ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص .

 


وزارة الداخلية