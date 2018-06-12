قسم شرطة اليرموك يلقي القبض على 22 شخصا أثناء قيامهم بسرقة منازل المواطنين

انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على حماية ممتلكات الإخوة المواطنين في المناطق التي يتم تحريرها من رجس المجموعات الإرهابية المسلحة.

ونتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في ملاحقة مرتكبي جرائم السرقة، وإلقاء القبض على جميع مرتكبي هذه الجرائم مهما كانت صفتهم وتقديمهم إلى القضاء المختص، قامت دورية من قسم شرطة اليرموك بإلقاء القبض على المدعو ( ط . ح ) أثناء خروجه من محلة اليرموك وقيادته دراجة نارية مهربة بدون لوحات محمل عليها أثاث منزل مسروق مؤلف من سجادة ومروحتين وبراد قهوة صغير ومضخة مياه وبالتدقيق تبين عدم حمله ما يثبت ملكيته لأي عقار في المنطقة المذكورة.

وبالتحقيق مع المقبوض عليه من قبل فرع الأمن الجنائي في دمشق اعترف بإقدامه على سرقة الأغراض من منازل المواطنين الخالية من السكان بعد خروج المجموعات الإرهابية المسلحة منها، حيث توجه إلى منزل خالي من السكان يجهل صاحبه في مخيم اليرموك، وسرق منه الأغراض المذكورة.

وقد بلغ عدد الأشخاص المقبوض عليهم من قبل دوريات قسم شرطة اليرموك أثناء قيامهم بسرقة أثاث من منازل المواطنين، /22/ اثنان وعشرين شخصاً نظمت بحقهم الضبوط اللازمة، وقدموا إلى القضاء المختص مع المسروقات.



المصدر: وزارة الداخلية