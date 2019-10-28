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قسم شرطة المزة الشرقي يقبض على السارقين ويعيد المبلغ المالي المسروق لأصحابه

ادعى صاحب صالة مفروشات إلى قسم شرطة المزة الشرقي في دمشق بسرقة مبلغ مالي من صالته الكائنة على اتستراد المزة من قبل شخص مجهول، وإن المبلغ المسروق يقدر بثلاثة ملايين ومئتان وخمسة وتسعون ألف ليرة سورية،كان موضوعاً ضمن صندوق خشبي في مكتبه.

على الفور توجهت دورية من قسم شرطة المزة الشرقي وقامت بالكشف على المكان وتبين أن عملية السرقة تمت بمفتاح مطابق، وبعد جمع المعلومات والأدلة تم الاشتباه بابن العامل الذي يعمل لدى صاحب الصالة ومن خلال البحث والتحري تم إلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى ( م . ع ) ، وبالتحقيق معه اعترف بسرقته المبلغ المالي بالاشتراك مع صديقه المدعو ( م . ح ).

وبدلالة المقبوض عليه تم إلقاء القبض على صديقه في محلة (الكباس )، وبتدقيق وضعه تبين أنه من أصحاب السوابق ويوجد بحقه أكثر من سبع إذاعات بحث .تم استرداد المبلغ المالي المسروق وسلم الى صاحبه أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص أصولاً .