بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين لقسم شرطة القابون عن سرقة محلاتهم التجارية والصناعية في القابون وبرزة البلد وعش الورور



وبحسب صفحة “الشرطة” التابعة لوزارة الداخلية فإنه بالبحث وجمع المعلومات تم التوصل لمعرفة الفاعل، وبعد نصب الكمين اللازم تم القاء القبض عليه بالجرم المشهود.



قسم شرطة القابون بدمشق يسترد مسروقات تُقدر قيمتها بالملايين قسم شرطة القابون بدمشق يسترد مسروقات تُقدر قيمتها بالملايين



وتم احضاره لمركز القسم مع المركبة التي ينقل بها المسروقات وتبين انه يدعى ( ا – م ) وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بسرقة المحلات التجارية والصناعية وانه يقوم بنقل المسروقات الى منزله الكائن في عش الورور كما اعترف انه يقوم بالسرقة ليلا بطريقة الخلع والقص و عند دخوله الى اي محل يقوم بسرقة اختام المحلات مع الفواتير الموجودة ضمن المحلات كي يبيع المسروقات بشكل نظامي دون الاشتباه به



تم استرداد اغلب المسروقات والتي تقدر بملايين الليرات السورية والتحقيقات مازالت جارية معه ليتم تقديمه الى القضاء المختص اصولا .