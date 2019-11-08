قسد” تعشق الوقوع في نفس الحفرة: استئناف التعاون مع “التحالف الأمريكي”!

قال القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، إن قواته استأنفت برنامج عملها المشترك مع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش”.



وقال عبدي في تغريدة على “تويتر”: “نتيجة لسلسلة اجتماعات مع قيادات قوات “التحالف الدولي”، تستأنف قوات سوريا الديمقراطية برنامج عملها المشترك مع “التحالف” لمكافحة “داعش” وتأمين البنى التحتية لمناطق شمال شرق سوريا”.



وأضاف أن ذلك تم “وفقا للمرحلة الراهنة والمستجدات الجديدة على الأرض”.



وكانت “قسد” قد نفت خبر إصابة مظلوم عبدي، مؤكدة أنه يمارس عمله بشكل طبيعي حسبما نقلت “rt”.



وصرح مسؤول المركز الإعلامي في “قسد”، مصطفى بالي، بأن “خبر إصابة مظلوم عبدي غير صحيح بأي شكل من الأشكال”.



يذكر أن قيادة التحالف الدولي الممثلة بواشطن تخلت عن “قسد” عند بدء عملية “نبع السلام” التركية التي من شأنها القضاء على “الأكراد”.