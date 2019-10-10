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"قسد": داعش هاجم مواقعنا في الرقة بالتزامن مع تأهب الجيش التركي للعدوان

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يشكل الأكراد أبرز مكوناتها، أن عناصر تنظيم "داعش" هاجموا مواقعها في الرقة، بالتزامن مع تأهب الجيش التركي لشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مصطفى بالي، إنه "في الوقت الذي تهدد فيه تركيا بشن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، شنت خلايا داعش النائمة هجوما كبيرا على القواعد الأمنية لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه الجيش التركي أنه أكمل استعداده لبدء العملية العسكرية، التي تستهدف قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا.


وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، أنه أصدر توجيهات بإطلاق عملية عسكرية ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين" في شرق الفرات شمالي سوريا، في إشارة إلى المسلحين الأكراد.


من جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها أبعدت قواتها المتمركزة بشمال سوريا من مسار العملية التركية المرتقبة في المنطقة، ونفت أي تغيير في الوجود العسكري الأمريكي بسوريا.

 


المصدر: وكالات