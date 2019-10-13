الجيش يستعد لدخول منبج بأسلحته الثقيلة وفق اتفاق روسي أمريكي
العدوان التركي على سورية في يومه الرابع: شهداء وجرحى وآلاف النازحين
"قسد" تعلن قتل 75 جنديا تركيا وتدمير 7 دبابات في رأس العين
الجامعة العربية : العدوان التركي على الأراضي السورية خرق واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة
الإخونج رأس حربة في العدوان التركي
طهران تعرض الوساطة بين سورية والأكراد والنظام التركي
مقتل 4 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 6 آخرين خلال العدوان التركي على الأراضي السورية
ضربات الجيش تلاحق المسلحين الصينيين على الحدود التركية.
الجيش التركي يتوغل 12 كم شمال الرقة ويحتل 19 بلدة
الميليشيات الكردية تعلن مقتل 23 من عناصرها
من شرقيّ الفرات إلى إدلب: الفوضى «الجهادية» تدقّ الباب
القوات التركية والفصائل الموالية لها يحتلون 4 قرى شمال الحسكة والرقة
الأمم المتحدة تعلن نزوح نحو 100 ألف شخص إثر العملية العسكرية التركية شمال سوريا
البنتاغون: تعرض قوات أمريكية في شمال سوريا لنيران مدفعية من مواقع تركية
انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سجن يضم المئات من تنظيم "داعش" في الحسكة

"قسد" تعلن قتل 75 جنديا تركيا وتدمير 7 دبابات في رأس العين

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" اليوم الأحد، عن قتلها لـ 75 جندي تركي وتدمير 7 دبابات في رأس العين، وجاء وفقا لوكالة الفرات التابعة لها.


وبحسب الوكالة جرح أيضا 19 جنديا تركيا خلال الهجمات.


هذا وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن سيطرتها الكاملة على مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي حيث نفت مصادر كردية مزاعم الأتراك حول السيطرة على المدينة.


كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".


وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".