قسد" تعلن تجميع العمليات ضد "داعش"

أعلن قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في مقابلة تلفزيونية تم بثها الأربعاء "تجميد" كافة العمليات ضد تنظيم داعش الذي برغم هزيمته الميدانية لا يزال ينشط على شكل خلايا نائمة.





وقال عبدي "لقد قمنا بتجميد كل اعمالنا في مواجهة داعش الآن"، مشيراً إلى أن الأمر سيقتصر على "العمل الدفاعي" لصد هجمات التنظيم المتطرف.





وكررت قوات سوريا الديموقراطية مؤخراً خشيتها من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية التي تشن هجوماً ضدها منذ أسبوع سلباً على جهودها في ملاحقة خلايا تنظيم داعش كما في حفظ أمن مراكز الاعتقال والمخيمات.