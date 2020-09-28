قسد تعتقل عشرات الموظفين العاملين في آبار رميلان شمال شرق سورية

اعتقلت ميليشيا "قسد" الخميس الفائت40 موظفاً يعملون في آبار النفط بمنطقة رميلان شمال شرق سوريا، وذلك بحجة بيعهم لقطع كهربائية من الآبار إلى تجار من المدينة.وأفادت وسائل إعلام المعارضة نقلاً عن مصدر عسكري تابع لميليشيا "قسد" اعتقال 40 موظفاً من منطقة آبار رميلان.



وأضاف المصدر بأنّ «"قسد" وجهت تهمة السرقة للموظفين، الذين قاموا ببيع المحولات الكهربائية إلى تجار في المدينة بمبالغ مالية قليلة».



وأوضح بأنّ «الموظفين باعوا المحولات بأسعار زهيدة إذا ما قورنت بثمنها الحقيقي، مؤكداً بأنّ ميليشيا "قسد" ألقت القبض على التجار أيضاً وعملت على استعادة المحولات منهم ووضعتهم في السجن».



وتسيطر "قسد" على آبار النفط شمال شرق سوريا، تحت سيطرة القوات الأمريكية، فيما يتم نقله وبيعه خارج سوريا.