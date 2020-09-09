قسد تختطف طفلة في القامشلي وأهلها يناشدون المنظمات الدولية للتدخل

تواصل مليشيا “قسد” الانفصالية عمليات تجنيد الأطفال قسرياً في صفوفها، رغم ادعاءاتها المتكررة بالتوقف عن ذلك.



وقالت شبكة “الخابور” المحلية أمس الإثنين إن أهالي الطفلة “هيفي فهد غيبي” ناشدوا المنظمات الحقوقية والدولية للتدخل لإعادة ابنتهم القاصر إلى مقاعد الدراسة بعد اختطافها من قبل ميليشيا قسد بهدف تجنيدها في مدينة القامشلي شمال الحسكة.



وأوضحت الشبكة أن مجموعة مسلحة تتبع لــ ” جوانين شورشكر” وهي منظمة تابعة لميليشيا ” ب ي د” يطلق عليها اسم “شبيبة روجافا” كانت اختطفت الطفلة “هيفي فهد غيبي ” 15 عاما، وسلمتها إلى معسكرات التجنيد الإجباري بتاريخ 2020/6/25 بعد خروجها من أحد الدروس التعليمية الخاصة بالصف التاسع في مدينة القامشلي.



وأضافت الشبكة أن والدة الطفلة ناشدت في تسجيل مصور كافة المنظمات الحقوقية للتدخل، في حين ترفض قسد إطلاق سراح الطفلة وإعادتها إلى أهلها رغم كل المناشدات بذلك.



يشار إلى أن قسد تجند الأطفال قسرياً في صفوفها، وقد تم توثيق عشرات الحالات، وذلك على الرغم من إعلان قسد العام الماضي توقيع مذكرة مع الأمم المتحدة من أجل إيقاف تجنيد الأطفال.





وكالات