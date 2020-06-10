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قسد تجدد حملة التجنيد الإجباري بحق الشباب في مناطق شرقي الفرات السوري

جددت “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” ملاحقتها للشباب من أهالي المناطق التي تسيطر عليها شرقي الفرات السوري لسوقهم إلى التجنيد الإجباري.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادر معارضة أمس الثلاثاء، أن “قسد” أصدرت تعميماً جديداً بشأن ما تسميه “التجنيد الإجباري”، تطالب فيه الشباب في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمراجعة ما تسمى “دوائر التجنيد” التابعة لها.

وأضافت المصادر أن عناصر “قسد” وزعوا التعميم على المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات الرقة وحلب ودير الزور والحسكة، كما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، يشدد أهالي شرق الفرات السوري على رفضهم القاطع لتجنيد شبانهم من قبل “قسد” حيث يؤكدون باستمرار أنهم بعد تجنيد شبانهم لم يعرفوا أي شيء عنهم، حيث سبق وأن خرجت الكثير من المظاهرات الاحتجاجية التي ترفض ممارسات وانتهاكات “قسد”.

ويتزامن تجديد “قسد” المدعومة أمريكياً لحملة التجنيد الإجباري مع الحديث عن تزايد النشاط العسكري الأمريكي من إنشاء قواعد عسكرية لا شرعية جديدة وحملات أمنية وغيرها.

يشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت في وقت سابق، أن “قسد” تعمد إلى تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشر في صفوفها، وشددت على أن هذا الأمر يخالف القانون الدولي.
 