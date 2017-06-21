قسد: أكثر من ألف مقاتل أميركي معنا!

أكد المتحدث باسم «قوات سورية الديمقراطية-قسد» العقيد طلال سلو عدم تواجد قوات عربية غير سورية تشارك مع قسد على الأرض، وشدد على أن «كامل أماكن تواجد «قوات سورية الديمقراطية» لا يوجد فيها قوات من دول عربية أخرى».

و أضاف سلو أن «الموجود فقط قوات للتحالف الدولي أميركية وبريطانية تشارك معنا وموجودين على الأرض ويشاركون إلى جانب قوات سورية الديمقراطية في معركة تحرير الرقة»، موضحاً أن «أكثر من ألف مقاتل أميركي موجودون معنا منهم خبراء عسكريون ومنهم مدربون يخرجون دورات عسكرية ومنهم مقاتلون على الأرض يشاركون في تحرير المدينة إضافة إلى قوات بريطانية فقط».

سامر ضاحي

المصدر: الوطن