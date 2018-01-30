قرية مصرية للنساء فقط… تُطرد منها كل من تفكّر بالإرتباط!

قد يظن البعض أن القصة خرافية إلا أن قرية السماحة المصرية تختلف كثيرًا عن القرى الأخرة إذ لا يقطنها إلا السيدات.

وتبعد السماحة عن مدينة أسوان ما يقارب 120 كم وقد خصصتها الحكومة المصرية للنساء والسيدات الأرامل والمطلقات، وهي تضم مناطق زراعية تقوم تلك السيدات بزراعتها وتربية الدواجن والماشية فيها من أجل توفير مصدر رزق لهن وحياة كريمة لأطفالهن.

وتبعد السماحة عن مدينة أسوان ما يقارب 120 كم وقد خصصتها الحكومة المصرية للنساء والسيدات الأرامل والمطلقات، وهي تضم مناطق زراعية تقوم تلك السيدات بزراعتها وتربية الدواجن والماشية فيها من أجل توفير مصدر رزق لهن وحياة كريمة لأطفالهن.