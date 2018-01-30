قرية مصرية للنساء فقط… تُطرد منها كل من تفكّر بالإرتباط!
قد يظن البعض أن القصة خرافية إلا أن قرية السماحة المصرية تختلف كثيرًا عن القرى الأخرة إذ لا يقطنها إلا السيدات.
وتبعد السماحة عن مدينة أسوان ما يقارب 120 كم وقد خصصتها الحكومة المصرية للنساء والسيدات الأرامل والمطلقات، وهي تضم مناطق زراعية تقوم تلك السيدات بزراعتها وتربية الدواجن والماشية فيها من أجل توفير مصدر رزق لهن وحياة كريمة لأطفالهن.
وبدأ مشروع القرية عام 1998 عندما اتخذت وزارة الزراعة قرارًا بتخصيص قريتين جديدتين للسيدات المطلقات والأرامل فقط، ويعيش في السماحة 303 عائلة من النساء وأولادهن فقط من دون الرجال، ويتم منح كل سيدة منهن منزلا وقطعة أرض كما يتم تقديم لهن المساعدات من قبل القيّمين على المشروع ومن قبل المنظمات الدولية.
وفي حال ثبوت زواج أي سيدة منهن يتم سحب الأرض والمنزل منها لأنها أخلت بشروط الإقامة بالقرية، إذ أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على مستقبل أبناء الأسر التي أصبحت أمهاتهم المعيلة الوحيدة لهم فيها
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