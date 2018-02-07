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قريباً..معالجة أوضاع الآليات والبضائع في المنطقة الحرة بعدرا

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أن الموافقة على مرسوم إعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة في عدرا من بدلات الإشغال والغرامات المترتبة عليهم وغرامات التخلف عن التأمين وإعفاء المودعين من بدلات الإيداع أيضاً المترتبة عليهم, من شانه المساعدة في عودة الاستثمار من جديد إلى المدينة والمساهمة في زيادة أعداد المستثمرين ورأس المال المستثمر فيها بصورة متتابعة خاصة أن المؤسسة اتخذت جملة من الإجراءات التي شجعت مستثمري المنطقة للعودة حيث زادت طلبات العودة لتتجاوز 260 طلباً.

وأضاف كوسا أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع الجهات المرتبطة معها لترجمة التحضيرات وأعمال التأهيل والصيانة لمكونات البنية التحتية في المنطقة إلى واقع فعلي يستفيد من خلاله الجميع, إذ تم إعداد محضر مشترك من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة والجمارك ووزارة النقل ومديرية الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمعالجة وضع الآليات والبضائع الموجودة في المنطقة الحرة في عدرا ووضع المقترحات المطلوبة, وذلك من أجل عرضها على اللجنة الاقتصادية لاتخاذ الإجراء المناسب لتنشيط العمل في المنطقة وعودة رأس المال وأصحابه إليها بعد سنوات من الهجرة بسبب الأعمال الإرهابية التي قامت بها العصابات الإرهابية المسلحة في المنطقة.

أما فيما يتعلق بإيرادات المؤسسة خلال العام الماضي فقد سجلت ما يقارب 3,8 مليارات ليرة, معظمها من فرع المنطقة الحرة بدمشق والمقدرة بمبلغ 2,1 مليار ليرة , وتوقع كوسا مضاعفة هذا الرقم بعد دخول المنطقة الحرة في عدرا العمل بشكل فعلي.

المصدر: تشرين

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