قريباً...تنقلات واسعة في الجمارك

كشف مصدر في الضابطة الجمركية عن حركة تنقلات واسعة ستطول رؤساء المفارز والوكلاء والخفراء في الأمانات الجمركية

خلال الأيام القليلة القادمة، الهدف منها تبديل أماكن عناصر الضابطات وتدريبهم على العمل في مختلف المناطق الجغرافية

إضافة إلى منع استمرار العناصر لفترات طويلة في الأماكن نفسها ومن ثم منع نشوب علاقات مع الوسط الذي يعملون فيه تؤثر

في نزاهة العمل، وأن هذه التنقلات تحد من حالات الترهل وتحدث من آليات العمل ونشاطه بما يحسن العمل العام الجمركي،

مبيناً أن حركة التنقلات الحالية تأتي في إطار استكمال حركة تنقلات بدأتها الضابطة قبل فترة على مستوى الضباط وإعادة

توزيعهم وتكليفهم المهام المطلوبة منهم مع التركيز على معايير القدرة والكفاءة في تنفيذ المهام الجمركية.

الوطن