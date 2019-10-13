قريباً.. هاتف ذكي بتصميم غريب من "52

نشر مؤسس شركة Essential الأميركية أندي روبن مقطعاً تشويقياً للهاتف المقبل، الذي سيعمل بنظام روبن حيث ظهر الجهاز بتصميم مثير ومختلف تماماً عن الهواتف الذكية الأخرى.



وأوضحت الصور المنشورة أن "الهاتف سيأتي بتصميم طويل مع أبعاد أطول للشاشة، وهناك واجهة مستخدم جديدة بالكامل تظهر في الشاشة".



ولم يفصح روبن أي شيء حول نظام التشغيل في الصور، لذلك هناك فرصة أن يعمل الهاتف بنظام مختلف عن نظام روبن.



وهناك عيب كبير في الكاميرا، حيث يبدو أنها تحتوي فقط على مستشعر واحد فقط في الخلف، ومستشعر لبصمة الإصبع.

وعلى الرغم من طول الهاتف إلا أنه يبدو صغيرا مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى والتي تأتي بأحجام أكبر بكثير.