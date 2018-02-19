قريباً.. منح روسية لطلاب الدراسات العليا بجامعة دمشق

كشف رئيس جامعة دمشق محمد ماهر قباقيبي عن التحضير لتوقيع اتفاق علمي أكاديمي هو الأول من نوعه للجامعة مع جامعة موسكو الرسمية وذلك على هامش مشاركة جامعة دمشق في أعمال المنتدى الأول لاتحاد الجامعات الروسية والعربية بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية ومجلس رؤساء الجامعات الروسية في الجامعة اللبنانية في بيروت لتسهيل المشاركة على رؤساء الجامعات ولقاء رؤساء الجامعات الروسية والعربية.

وبيّن قباقيبي أن الاتفاق المقرر توقيعه يخص الجوانب العلمية والثقافية ويتضمن تبادل الأكاديميين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب إضافة إلى تبادل الإداريين عند الحاجة كما كشف رئيس جامعة دمشق عن مقترح بتقديم الجانب الروسي 500 منحة لجامعة دمشق، ضمن الاتفاق المشترك وخارجه، مخصصة لطلاب الدراسات العليا بشكل رئيسي، بما في ذلك المعيدون وخاصة مرحلتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات النوعية والأكاديمية والتطبيقية، مشيراً إلى ضرورة توظيف الاتفاقية لأقصى استفادة ممكنة في جامعة دمشق أو منظومة التعليم العالي وأشار قباقيبي إلى تشجيع الأبحاث المشتركة وتأطيرها بين الجانبين، مع الأخذ بالحسبان الاهتمام بالبحث العلمي المشترك بموجب الاتفاقية ضمن تبادل الخبرات والأبحاث بين باحثين في جامعة دمشق ونظرائهم في جامعة موسكو الحكومية.