قريباً: مصنع لصناعة الأدوية السرطانية

أكد سامر فوز الرئيس التنفيذي لمجموعة أمان القابضة، أن المجموعة استحوذت حديثاً على مصنع لصناعة الأدوية السرطانية والبايوسملر “Biosimilar” وأدوية المشافي النوعية والأدوية العامة.

وأضاف أن الشركة ستساهم من خلال إنتاج الأدوية السرطانية محلياً، إلى خفض التكاليف الباهظة لعلاج هذه الأمراض التي يتحملها القطاع الطبي الوطني والمواطنين، حيث سيتم توفيرها للمرضى بشكل دائم، وبالتالي ستساعد باقي المنتجات المشافي بتأمينها لأدوية العناية المشددة من السوق المحلي وفي دعم السوق الدوائية وتطوير تكنولوجيا الصناعات الدوائية السوريةً.

وأشار فوز إلى أن المعمل سيكون في مدينة عدرا الصناعية وستصل التكلفة النهائية للمشروع الى 28 مليون يورو على أن يتم بدء الإنتاج في نهاية العام الحالي 2017.

يذكر أن هذه الشركة حائزة على تراخيص تصنيع عالمية لصناعة الأدوية من كندا وكوريا الجنوبية، وكانت قد صُممت ونُفذت بإشراف أكبر الشركات العالمية في مجال تأسيس مصانع الأدوية، كما تم توريد خطوط الإنتاج بها من مصادر أوربية، ( ألمانيا – ايطاليا – فرنسا )، وقد نفذت وفق نظام GMP العالمي وال FDA الأمريكي.

المصدر: وكالات