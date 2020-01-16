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قريباً مصنع صيني لإنتاج السيلكون في سورية بتكلفة 67 مليون دولار

كشف مدير فرع حمص للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في المحافظة علي الرويشدي أنه يتم حالياً إجراء عملية التفاوض النهائي مع شركة ساوي الصينية تمهيداً لتوقيع عقد لإنشاء مصنع لإنتاج السيلكا من الرمال الكوارتيزية بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنوياً وبقيمة 67 مليون دولار والاستغناء نهائياً عن الاستيراد، مشيراً إلى أن العقد قيد التصديق وسيتم البدء بتنفيذ المشروع خلال هذا العام.

وبيّن الرويشدي أن إنتاج الفرع من الرمال الكوارتيزية وصل إلى 700 ألف طن العام الماضي محققاً نسبة زيادة 17 بالمئة عن كمية الإنتاج في عام 2018، مشيراً إلى أن إنتاج الفرع من مادة الملح وصل إلى نحو 16 ألف طن محققاً بذلك زيادة بنسبة ثلاثة أضعاف عن إنتاج عام 2018.

وأضاف الرويشدي: بلغت كمية الغضار المنتجة نحو 50 ألف طن، على حين انخفض إنتاج مقلعي الكتل الرخامية في تدمر بنسبة تصل إلى نحو 55 بالمئة نتيجة الظروف السائدة.

 



الوطن 