قريباً.. مركز أبحاث سوري روسي في جامعة دمشق

كشف رئيس جامعة دمشق محمد ماهر قباقيبي عن اهتمام رفيع المستوى من الجانب الروسي لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة دمشق والجامعات الروسية بما يشمل تفعيل التبادل الثقافي للطلاب والأساتذة وإجراء الزيارات المتكررة من الجانبين للاطلاع على واقع التخصصات في الجامعات، مشيراً إلى وجود مئات المنح للطلاب السوريين إلى الجامعات الروسية سنوياً.



وبين قباقيبي أنه تم توقيع اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي بين جامعة دمشق وجامعة موسكو الحكومية التكنولوجية التقنية «ستانكين»، حيث مثلت وزارة العلوم والتعليم العالي نائبة الوزير الدكتورة بوروفسكايا مارينا الكسنروفنا، وذلك بعد زيارة الجامعة وعقد اجتماع مع رئيسة الجامعة الدكتورة يلينا غورغيفنا كاتايفا التي أبدت استعدادها للتعاون.



وبيّن قباقيبي أنه تم الاتفاق على إحداث مركز أبحاث سورية روسي مشترك خاص بالقطاع التقني هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات السورية، وتفعيل تبادل الأساتذة، كما من المقرر زيارة وفد من الباحثين إلى جامعة دمشق نهاية الشهر القادم، منوها بأهمية المركز بوجود حاضنة تكنولوجية بما ينعكس على صعيد البحث العلمي وتحسين التصنيف الجامعي.



وأشار قباقيبي إلى أن الهدف من الزيارة إجراء مباحثات أكاديمية والتعرف على الاختصاصات العلمية الروسية للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه في الجامعة، إضافة إلى التعرف على المخابر العلمية التعليمية والبحثية.

الوطن