قريباً مدن أعمال في سورية
كشف مسؤول حكومي عن اقتراح لإقامة مدن أعمال أسوة بالمدن الصناعية، تجسيداً لبرنامج الحكومة للاستثمار والإنتاج وبما يلبي احتياجات أعمال منظومة في الفترة القادمة عن طريق بنية أعمال متطورة.
مبيناً أنه تم اقتراح بعض الأماكن لإقامة هذه المدن في عدد من المحافظات، مؤكداً على لحظ احتياجات قطاع الأعمال من جميع الخدمات عن طريق وجود كوات ودوائر للوزارات والجهات التي يتقاطع عملها مع عمل الشركات التجارية بما يضمن تسهيل معاملاتها والحصول على الموافقات والوثائق المطلوبة، إضافة إلى افتتاح فروع ومكاتب للمصارف.
وتضم مدن الأعمال مكاتب صغيرة تخدم أصحاب الفعاليات التجارية والمهنية إضافة إلى وجود مقرات لشركات كبيرة كحاضنة أعمال متطورة من شأنها تخفيف الضغط عن مراكز المدن، مع إمكانية تقديم الدعم للمدن الصناعية عبر تسويق منتجاتها عن طريق شركات تجارية متخصصة.
كما يتيح المشروع تأمين مكاتب للخريجين من ذوي الدخل المحدود مع إمكانية التقسيط كدعم حكومي يقدم للشباب للانطلاق بمشاريعهم وكرعاية لذوي الإبداع والريادة، ويحد من مستوى البطالة بين الشباب.
إلى ذلك وافقت لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء على إقامة مدن أعمال متخصصة قريباً بجهود متكاملة من قبل كافة الوزارات بما يضمن نجاح الخطة وتلبية متطلبات مرحلة إعادة الأعمار.
يشار إلى أنه ووفقاً لأبحاث إحدى الشركات العالمية المختصة تم تحديد أهم عشر مدن أعمال في العالم التي تقدم أفضل فرص النجاح من حيث المناخ التنافسي للأعمال وهي شيناي (الصين)، وبنغالور ودلهي (الهند)، ومانيلا (الفلبين)، وتيانجن وداليان (الصين)، وبوينس ايرس (الارجنتين) وساوباولو (البرازيل) وسوزهو (الصين).
المصدر: الوطن
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