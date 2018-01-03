قريباً مدن أعمال في سورية

مبيناً أنه تم اقتراح بعض الأماكن لإقامة هذه المدن في عدد من المحافظات، مؤكداً على لحظ احتياجات قطاع الأعمال من جميع الخدمات عن طريق وجود كوات ودوائر للوزارات والجهات التي يتقاطع عملها مع عمل الشركات التجارية بما يضمن تسهيل معاملاتها والحصول على الموافقات والوثائق المطلوبة، إضافة إلى افتتاح فروع ومكاتب للمصارف.