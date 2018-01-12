قريباً في الشوراع الدمشقية .. الباكسي للنقل الداخلي

وقال: قمنا بوضع الأسس العملية لتنفيذ هذه التجربة التي تعتمد على تشغيل مجموعة من الدراجات الكهربائية في نقل المواطنين داخل المدينة وربما البضائع في دمشق القديمة والأسواق، وتم تحديد الشروط الواجب الالتزام بها، وسيتم تقديم لوحات وبطاقات خاصة لهذه الدراجات من مديرية هندسة المرور لتسهيل حركة هذه الدراجات. وأوضح عبود أنه يجب أن تكون هذه الدراجات مؤمناً عليها وعلى السائق والركاب، وهناك لباس موحد للسائقين لهذه الدراجات، وسيكون هناك ممرات خاصة بهذه الدراجات، ويمكن أن تنقل راكباً أو راكبين وهي من نوع 3 عجلات، ونحن الآن بانتظار صاحب الفكرة للبدء في تنفيذها، وسيتم تقييم هذه التجربة بعد فترة لمعرفة مدى نجاحها.