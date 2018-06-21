قريباً عودة معمل غاز عدرا للعمل من جديد

أكد مدير فرع دمشق وريفها للغاز منصور طه، أن سعر أسطوانة الغاز ثابت ومستقر على 2650 ل.س وذلك بحسب آخر قرار لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، موضحاً أن سعرها 2500 ل.س، يضاف إليها أجور النقل للمحلات أو المنازل بحسب قرار المكتب التنفيذي، فيما يبلغ سعر الأسطوانة الصناعية 4000 ل.س، مبيّناً عدم وجود أي نية برفعه.

وأوضح طه أن نسبة الاستهلاك والطلب على المادة انخفضت بما يقارب 12% عن العام الماضي، نتيجة وجود مادة الغاز بشكل جيد، وجاهزية وحدات التعبئة، إلى جانب توفر الطاقة الكهربائية والمازوت، حيث تم الاعتماد خلال الأعوام السابقة على مادة الغاز للتدفئة، في حين ساهم توفر الكهرباء بحل هذه المشكلة.



وبيّن مدير فرع دمشق للغاز أن المخزون الحالي للغاز المنزلي جيد جداً، سواء من حيث الطاقة الإنتاجية التي تسجل الآن ضعف العام الماضي والجاهزية العالية لوحدات التعبئة، مشيراً إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 تم توزيع نحو 5 مليون أسطوانة منزلية، و300 ألف أسطوانة صناعية في دمشق وريفها والقنيطرة.



وأشار طه إلى أن الاستهلاك اليومي لمدينة دمشق صيفاً 35 ألف أسطوانة، فيما يتراوح شتاءً بين 50 إلى 60 ألف أسطوانة، لافتاً إلى أنه تم استبدال نحو 5800 أسطوانة صناعية مستخدمة في المطاعم، «نوع قديم» كانت تشكل خطورة أثناء الاستعمال.

كما نوه مدير فرع دمشق للغاز إلى استبدال الأسطوانات التالفة أو المهترئة المنزلية للمعتمدين، حيث تم استبدال نحو 20 ألف أسطوانة من المعتمدين خلال النصف الأول من العام بشكل مجاني.

وكشف طه أنه بتوجيه من وزير النفط، يتم العمل حالياً على تشغيل معمل غاز عدرا في المنطقة الصناعية لوضعه في الخدمة ضمن مدة قريبة، والذي يعتبر خطوة مهمة لاحتوائه على مخزون جيد من الغاز السائل، ما يساهم بإلغاء عمليات نقل المادة من بانياس.



المصدر : شام إف إم