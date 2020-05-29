قريباً.. عدة مخابز جديدة ستوضع بالخدمة في حمص وريفها

ذكر مدير فرع السورية للمخابز في حمص بسام الحسن أن مخابز الفرع عملت بكامل طاقتها الإنتاجية خلال فترة عطلة عيد الفطر حيث بلغت الطاقة الإنتاجية 170 طن يوميا مبنياً أنها تغطي نصف حاجة المحافظة من مادة الخبز فيما قامت الأفران الخاصة بتأمين النصف الثاني.





وأوضح الحسن أن هناك بعض المخابز قيد الإنجاز لتوضع في الخدمة، منها مخبز في مرمريتا وآخر في عناز في ريف حمص الغربي إضافة إلى مخبز في حي الزهراء بالمدينة، مشيراً إلى أنه “يوجد تنسيق مع شركة كهرباء حمص لتزويده بمجموعات كهرباء لوضعه في الخدمة قبل نهاية العام الحالي والذي سيغذي منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة”.





وأضاف: “تم رصد مبلغ 600 مليون لإعادة تأهيل مخابز “تدمر والقريتين والرستن” وسيكون العمل حسب الأولوية إضافة لعزل سطح مخبز الضاحية وعزل السطح في مخبز الوليد وسنعمل قريباً على تأهيل مخبز دير بعلبة وتغيير خط إنتاج بحالة فنية سيئة”.





وبين الحسن أن “المخابز تتم مراقبتها بشكل يومي من الإدارة ومن قبل دوريات حماية المستهلك ولجان مشكلة في المحافظة تقوم بجولات لمراقبة المخابز لجهة النوعية والوزن وحسن تصريف المادة من خلال المعتمدين وعبر سلل خاصة للحفاظ على جودة الخبز”.



أسامة ديوب