قريباً .. تغييرات في نظام الدراسات العليا لكلية الحقوق في جامعة دمشق

كشف عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق ماهر ملندي عن دراسة تعديل نظام الدراسات العليا والتأهيل والتخصص في الكلية بهدف إيجاد مواد مبتكرة بشكل أفضل، على أن يتم تغيير نظام الامتحانات والتدريس وتبسيط النواحي الإدارية والامتحانية قدر المستطاع.

ولفت عميد الكلية إلى رفع المقترح إلى رئاسة الجامعة ضمن إطار التنسيق معها وفي حال إقراراته سيصدر بقرار من مجلس التعليم العالي ليطبق العام الدراسي القادم، مشيراً إلى أن التعديل يشمل المواد التي أصبحت تقليدية ما يتطلب أن تكون محدثة، إضافة إلى تلافي الثغرات الموجودة في الامتحان الشفوي والتي ترتبط بوجود لجان كثيرة تصل إلى 50 لجنة خلال أسبوع لامتحان الطلاب الكتابي والشفهي، كما سيتم إحداث درجة أعمال السنة، عبر وضع درجات على الدوام وأعمال الطالب خلال السنة تحسب للطالب.