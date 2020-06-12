قريباً.. تعرفة جديدة للسرافيس في اللاذقية

على إيقاع شكوى العدد من سائقي السرافيس من تدني تسعيرة النقل المحددة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ظل الارتفاع الجنوني في جميع الأسعار وغلاء المعيشة، ناهيك عن الارتفاع الكبير في أجور الصيانة وسعر قطع الغيار، كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة اللاذقية مالك الخير لموقع “أثر برس” أن المحافظة بصدد وضع تسعيرة جديدة لوسائط النقل الجماعي في المحافظة، حيث تم تشكيل لجان مختلفة على مستوى المحافظة لدراسة جديدة لموضوع تسعيرة السرافيس والآليات التي تعمل على خطوط النقل ضمن مناطق المحافظة.





وأوضح الخير أن الدراسة تتضمن قياس المسافات بين مراكز المدن والبلدات ومراكز المدن والمحافظة وتحديد التكلفة المصروفة من قبل السرافيس على الخطوط التي تعمل عليها، مبيناً أن اللجان المشكلة تتضمن مندوب من نقابة السائقين ومندوب من أصحاب السرافيس ومندوب من المهنيين الذين يعملون في صيانة السيارات.





وأشار الخير إلى أن هناك خطوط جبلية يصعب السير عليها بسبب قساوتها، ما يجعلها مكلفة من ناحية استهلاك المحروقات أكثر من خط سير اللاذقية – القرداحة، أو اللاذقية – جبلة مبيناً أن المحافظة شكلت لجنة مشتركة مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع التسعيرة النهائية لعمل السرافيس في المحافظة، وأن التسعيرة ستكون عادلة ترضي أصحاب السرافيس والمواطنين معاً.