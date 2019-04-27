قريباً تحرير أسرى سوريين مقابل رفات زخاريا

أفادت مصادر حكومية سورية بقرب الإفراج عن أسرى سوريين في سجون العدو الإسرائيلي، وأوضحت المصادر بأن الضغوط السورية على الجانب الروسي بخصوص قضية تسليم رفات الجندي الإسرائيلي الذي قتل في معركة السلطان يعقوب عام 1982، والذي قامت روسيا بتسليم رفاته للجانب الإسرائيلي، قد أثمرت اتصالاتٍ روسية-إسرائيلية سينتج عنها قريباً الإفراج عن أسرى سوريين من أهالي الجولان المحتل مقابل رفات الجندي.



الجدير بالذكر أن المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا "ألكسندر لافرينتييف" قد قال في تصريح لافت:« أؤكد لكم، لا نفعل شيئاً يضر بسوريا، وما حدث تم بالتنسيق مع الجانب السوري»، مؤكداً أنه سيتم إطلاق سراح عدد من المواطنين السوريين من السجون الإسرائيلية،وكان مصدر إعلامي سوري قد عقّب على عملية تسليم الجندي بأن «الدولة السورية لا تعرف عن العملية شيئاً» ما فُسِّر وقتها بأنها رسالة امتعاض سورية رسمية من التصرف الروسي.