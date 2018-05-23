قريباً.. بث مباشر للعمليات في مشفى المواساة

كشف مدير عام مشفى المواساة الجامعي عصام الأمين عن افتتاح قريب لمشروع يعتبر الأول من نوعه على مستوى سورية خاص بتجهيز عمليات اليوم الواحد، عبر ربط الغرف مع المدرجات ومن ثم إمكانية إطلاع الطلاب في المشفى بمن فيهم الدراسات العليا على إجراء العملية بشكل مباشر بهدف التعرف على التكنيك الجراحي، ولاسيما مع تعذر إدخال الطلاب إلى غرف العمليات في الأحوال العادية.

ولفت الأمين إلى أن المشروع يتضمن نقلاً مباشراً للعملية، منوهاً بتأمين مختلف التجهيزات اللازمة، مضيفاً إن المشروع بحاجة إلى غرف عمليات وكاميرات وتوصيلات مع المدرج، مشيراً إلى تجهيزه في قسم الأذنية ضمن المشفى.

كما أشار مدير عام المشفى إلى انعكاس المشروع إيجاباً على صعيد تطوير العمل الأكاديمي في المشفى بتكاليف بسيطة، مضيفاً إن هذه الخطوة ليست موجودة في المشافي الخاصة التي لا تتبع النشاط الأكاديمي، مقارنة مع المواساة، وخاصة أنه من الضروري استكمال المشروع ليبصر النور قريباً نظراً لأهميته، مؤكداً وجود دعم واهتمام من وزارة التعليم العالي لتأمين جميع المستلزمات والتجهيزات اللازمة لافتتاح المشروع قريباً.

ولفت الأمين إلى افتتاح قريب لمجموعة من المشاريع النوعية، مبيناً أنه سيتم خلال 3 أسابيع استكمال مشروع “تنظير الهضمية”، مبيناً القيام بأعمال التأهيل للبناء والأدوات والأسرة، على أن يبصر النور خلال أقل من شهر، مؤكداً أن هذا ضمن خطة إعادة تأهيل مختلف أقسام المشفى، ولاسيما بعد إعادة تأهيل قسم الإسعاف ضمن دعم كبير وملموس من السفارة الصينية بدمشق.

وبيّن الأمين أنه تم تطبيق نظام الدور الإلكتروني على قسم العينية والتي تشمل البصريات والشبكية والجول والقرنية والعيادات العينية العامة والقزحية والزرق، وخاصة أنه تم مؤخراً بدء تطبيق المشروع على قسم الأذنية والتي تتضمن 4 عيادات تشمل العامة وتخطيط السمع وجزع الدماغ والمعاوقة السمعية، مضيفاً إن الهدف من المشروع تنظيم حركة التسجيل للمرضى والمراجعة والدور في مختلف الأقسام والعيادات التخصصية، على أن يتم تعميم المشروع على جميع الأقسام والعيادات خلال 3 أشهر، علماً أن المشفى تضم 33 عيادة تخصصية، 11 منها عيادات داخلية في اختصاصات القلب والصدرية والهضمية والنفسية والعصبية والغدد والكلى والعامة والأمراض العصبية وأمراض الدم والأمراض المهنية.. الخ، إضافة إلى أقسام الجراحة العامة والصدرية وجراحة الأوعية والجراحة العظمية والجراحة العصبية والجراحة البولية، ناهيك عن عيادات تسكين الألم.

كما بيّن الأمين العمل على إعادة تأهيل جهاز المرنان في المشفى بكلفة 280 مليون ليرة سورية، ليكون في الخدمة خلال شهر، وذلك بعد توقفه لنحو 3 سنوات، مؤكداً أن الجهاز يشمل جميع شعب المشفى، كما لفت إلى عودة عمل القسطرة القلبية في المشفى منذ 10 أيام وذلك للحالات الإسعافية للأمراض القلبية، مضيفاً شراء أجهزة حديثة لقسم الجراحة العصبية، ناهيك عن مشروع مهم لتأهيل 200 سرير في الطابقين الرابع والخامس وذلك بكلفة 340 مليون ليرة، وفق المواصفات الحديثة.

كما كشف مدير عام المشفى عن صرف 1.3 مليار ليرة سورية على المجمع الإسعافي الجديد للمشفى حتى تاريخه، وذلك من أصل 6 مليارات التكلفة الإجمالية للمشروع، متوقعاً أن يكون المشروع في الخدمة خلال سنتين، مع تأمين المهبط المجهز بالأعمدة البيتونية، علماً أن سيتم بموجب المشروع استقبال 1500 مواطن بدلاً من 400 مواطن حالياً، مع تأمين مدرج للمناحي الأكاديمية، علماً أن البناء يتضمن 10 طوابق، لافتاً إلى أن المشروع سيحقق نقلة نوعية في المنظومة الإسعافية على مستوى القطر، مع تأمين الكادر اللازم.



فادي بك الشريف